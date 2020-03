As of 5:30 a.m. Wednesday, March 18, 2020:

Orleans - 196 case(s) | 6 deaths

Jefferson - 45 case(s) | 1 death

St. Tammany - 10 cases

Caddo - 6 cases

East Baton Rouge - 3 cases

Lafourche - 3 cases

St. Bernard - 3 cases

St. Charles - 3 cases

Terrebonne - 3 cases

Bossier - 2 cases

Parish Under Investigation - 2 cases

St. John the Baptist - 2 cases

Ascension - 1 case

Washington - 1 case

Avoyelles - 0 cases