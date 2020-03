Latest Louisiana Coronavirus numbers

As of 9:30 am Tuesday March 17, 2020:

Orleans - 116 case(s)

Jefferson - 31 case(s)

St. Tammany - 6 case(s)

Caddo - 4 case(s)

St. Charles - 3 case(s)

Terrebonne - 3 case(s)

Lafourche - 2 case(s)

St. Bernard - 2 case(s)

Ascension - 1 case(s)

Bossier - 1 case(s)

St. John the Baptist - 1 case(s)

Washington - 1 case(s)

Acadia - 0 case(s)

Allen - 0 case(s)

Assumption - 0 case(s)

Avoyelles - 0 case(s)

Beauregard - 0 case(s)

Bienville - 0 case(s)

Calcasieu - 0 case(s)

Caldwell - 0 case(s)

Cameron - 0 case(s)