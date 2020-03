CORONAVIRUS TOTAL IN LOUISIANA: 537 CASES; 14 DEATHS, 1 case in Catahoula, 3 in Rapides, 2 in St. Landry; No cases in Avoyelles nor Pointe Coupee

The breakdown by parish list below is as of 5:00 pm. Thursday, March 19, 2020:

CORONAVIRUS TOTAL IN LOUISIANA: 347 CASES; 8 DEATHS

Orleans - 326 cases | 6 deaths

Jefferson - 104 cases | 1 death

St. James. 1 case. | 1 death

St. Tammany - 10 cases

Caddo - 12 cases

East Baton Rouge - 7 cases

Lafourche - 4 cases

St. Bernard - 5 cases

St. Charles - 7 cases

Terrebonne - 7 cases

Bossier - 5 cases

Lafayette - 6 cases

St. John the Baptist - 6 cases

Ascension - 3 cases

Washington - 2 case

Acadia - 1 case

Assumption 1 case

Calcasieu - 3 cases

Catahoula 1 case

iberville 1 case

Iberia - 1 case

Livingston - 1 case

Plaquemines - 1 case

Rapides - 3 cases

St Landry - 2 cases

West Baton Rouge - 3 cases

Parish under investigation - 7 cases

Avoyelles - 0 cases

Pointe Coupee - 0 Cases