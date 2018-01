Qualifying has ended for March 24 election

Note: This information is UNOFFICIAL until qualifying is closed on Friday afternoon

Bunkie

Mayor City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Bruce L. Coulon 01/03/2018 Democrat

P.O. Box 57 Bunkie, LA 71322 White

318-346-6975 Male

Richard "Gregg" Hudson 01/05/2018 Independent

1774 Oak Manor Dr. Bunkie, LA 71322 White

985-705-5331 Male

Jonathan Washington 01/05/2018 Democrat

P.O. Box 809 Bunkie, LA 71322 Black

318-359-4979 Male

Chief of Police City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Bobby Corner 01/04/2018 Democrat

P.O. Box 225 Bunkie, LA 71322 Black

318-717-5198 Male

Scott "Scotty" Ferguson 01/03/2018 No Party

P.O. Box 274 Bunkie, LA 71322 White

318-359-4483 Male

Zachariah Guice 01/03/2018 No Party

509 N. Ash St. Bunkie, LA 71322 Black

318-264-1171 Male

Phillip S. Tagliarino 01/03/2018 Republican

P. O. Box 1214 Bunkie, LA 71322 White

318-955-9634 Male

Alderman at Large, City of Bunkie

Alderman at Large, City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Gregory "Greg" Prudhomme 01/03/2018 Democrat

120 Briarwood St. Bunkie, LA 71322 White

318-359-9110 Male

Alderman District 1, City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Brenda Sampson 01/03/2018 Democrat

104 S. Sycamore St. Bunkie, LA 71322 Black

318-264-1714 Female

Floyd Racks 01/05/2018 Democrat

203 N. Elm St. Bunkie, LA 71322 Black

318-452-4424 Male

Alderman District 2, City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Lucins Eggins, Jr. 01/03/2018 Democrat

P.O. Box 252 Bunkie, LA 71322 Black

318-717-2605 Male

Leslie Lemoine Mathews 01/05/2018 Republican

109 S. Mabel St. Bunkie, LA 71322 White

318-346-2903 Female

Lem Thomas 01/04/2018 Democrat

P.O. Box 321 Bunkie, LA 71322 Black

337-532-1716 Male

Alderman District 3, City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Travis Armand 01/03/2018 Democrat

515 Pershing Ave. Bunkie, LA 71322 White

318-729-3705 Male

Alderman District 4, City of Bunkie

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Billy "Bill" Longoria 01/03/2018 Republican

101 N. Briarwood St. Bunkie, LA 71322 White

318-295-4941 Male

Marksville

Mayor City of Marksville

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

John Lemoine 01/03/2018 Democrat

930 E. Tunica Dr. Marksville, LA 71351 White

318-264-3975 Male

Alderman District 1, City of Marksville

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Frank Havard 01/03/2018 Independent

585 Cedar Ln. Marksville, LA 71351 White

318-452-9853 Male

Alderman District 2, City of Marksville

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Michael "Mike" Gremillion 01/03/2018 Democrat

154 Bernes St. Marksville, LA 71351 White

318-253-8915 Male

Alderman District 3, City of Marksville

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Steven Menard Jr. 01/05/2018 Democrat

418 Green St. Marksville, LA 71351 Black

337-852-0047 Male

Mary E. Sampson 01/03/2018 Democrat

356 Andrus St. Marksville, LA 71351 Black

318-500-1195 Female

Alderman District 4, City of Marksville

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Edward C. Conway 01/03/2018 Democrat

436 Overton St. Marksville, LA 71351 Black

318-253-6366 Male

Alderman District 5, City of Marksville

1 to be elected

Name/Address/Phone Filed Date Party/Race/Gender

Clyde "Danny" Benson 01/04/2018 Democrat

732 Evelyn Dr. Marksville, LA 71351 Black

318-253-8078 Male

Daniel L. Decuir 01/04/2018 Democrat

1011 S. Main St. Marksville, LA 71351 White

318-500-0191 Male

Copyright © 2018 Louisiana Department of State.