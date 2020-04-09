Simmesport town council to meet Tuesday night

Thu, 04/09/2020 - 11:41pm
Agenda set

April 13, 2020
Town Council Meeting Agenda
6:00 PM

1. CALL MEETING TO ORDER
2. PRAYER
3.. PLEDGE OF ALLEGIANCE
4. APPROVAL OF AGENDA
5. APPROVAL OF MINUTES
6. PAYMENT OF BILLS
7. RESOLUTION FOR AVOYELLES COUNCIL ON AGEING SITE MANAGER COMPENSATION
8. SALARY ORDINANCE ORDINANCE 04-2020-01

DEPARTMENT REPORTS:
*Due to limits on the number of people that can gather, department reports will be presented in written form.
A. ENGINEER –
B. UTILITY DEPARTMENT –
C. SEWER PLANT –
D. STREET DEPARTMENT –
E. FIRE DEPARTMENT –
F. POLICE DEPARTMENT –
G. TOWN MAGISTRATE – KIRK LACOUR

AVOYELLES JOURNAL
BUNKIE RECORD
MARKSVILLE WEEKLY

105 N Main St
Marksville, LA 71351
(318) 253-9247

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