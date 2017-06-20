Tropical Cylone 3 to reach Avoyelles Thursday/Friday
TROPICAL CYCLONE THREE LOCAL STATEMENT INTERMEDIATE ADVISORY NUMBER 3A
LAZ027>033-041>045-052>055-073-074-TXZ180-201-215-216-259>262-202015-
TROPICAL CYCLONE THREE LOCAL STATEMENT INTERMEDIATE ADVISORY NUMBER 3A
NATIONAL WEATHER SERVICE LAKE CHARLES LA AL032017
710 AM CDT TUE JUN 20 2017
THIS PRODUCT COVERS SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS
**DISTURBANCE GRADUALLY BECOMING BETTER ORGANIZED OVER THE CENTRAL
GULF OF MEXICO**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING HAS BEEN ISSUED FOR EAST CAMERON
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR JEFFERSON, AND WEST
CAMERON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR EAST CAMERON, IBERIA,
LOWER ST. MARTIN, ST. MARY, AND VERMILION
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 350 MILES SOUTH-SOUTHEAST OF CAMERON LA OR ABOUT 290
MILES SOUTH-SOUTHEAST OF MORGAN CITY LA
- 25.4N 90.3W
- STORM INTENSITY 40 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 315 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AS OF 7 AM CDT, SATELLITE IMAGERY SHOWS THAT THE CENTER OF POTENTIAL
TROPICAL CYCLONE THREE IS BECOMING BETTER DEFINED AND IS LIKELY TO
BECOME A TROPICAL OR SUBTROPICAL CYCLONE LATER TODAY. RAINBANDS
ASSOCIATED WITH THE SYSTEM WILL BEGIN TO MOVE OVER THE AREA THIS
AFTERNOON WITH HEAVY RAINFALL AND LOCALIZED FLOODING POSSIBLE. A THREAT
FOR ONE OR TWO TORNADOES WILL ALSO EXIST WITH THESE RAINBANDS. THE
HEAVY RAINFALL AND POTENTIAL FOR LOCALIZED FLOODING WILL BE THE PRIMARY
HAZARD WITH THIS SYSTEM AS IT MOVES ACROSS THE REGION.
THE SYSTEM IS EXPECTED TO APPROACH THE SOUTHWEST LOUISIANA COAST LATE
TONIGHT, WITH SUSTAINED WINDS INCREASING TO NEAR TROPICAL STORM FORCE
BY EARLY WEDNESDAY MORNING FOR LOCATIONS SOUTH OF I-10 AND EAST OF
CAMERON. THE CENTER OF CIRCULATION IS FORECAST TO MAKE LANDFALL LATE
WEDNESDAY EVENING INTO THURSDAY MORNING. COASTAL AREAS TO THE EAST OF
THE CENTER OF CIRCULATION COULD POSSIBLY SEE 1 TO 3 FEET OF INUNDATION.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- LOCALIZED RAINFALL FLOODING MAY PROMPT A FEW EVACUATIONS.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY RISE WITH SWIFTER CURRENTS.
SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY BECOME SWOLLEN
AND OVERFLOW IN SPOTS.
- FLOOD WATERS CAN ENTER A FEW STRUCTURES, ESPECIALLY IN USUALLY
VULNERABLE SPOTS. A FEW PLACES WHERE RAPID PONDING OF WATER
OCCURS AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SEVERAL STORM DRAINS AND RETENTION PONDS BECOME
NEAR-FULL AND BEGIN TO OVERFLOW. SOME BRIEF ROAD AND BRIDGE
CLOSURES.
* WIND:
PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED
MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT.
- MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR
UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE
SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON
BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.