Cassidy carries Avoyelles in Senate race

U. S. Senator

Runs in multiple parishes

Early & Absentee Reporting - 1 of 1 parishes

Election Day Reporting - 49 of 49 precincts

Votes

209

Beryl Billiot (NOPTY)

1%

161

John Paul Bourgeois (NOPTY)

1%

11,330

"Bill" Cassidy (REP)

69%

50

Reno Jean Daret III (NOPTY)

0%

1,766

Derrick "Champ" Edwards (DEM)

11%

31

"Xan" John (OTHER)

0%

287

David Drew Knight (DEM)

2%

40

M.V. "Vinny" Mendoza (IND)

0%

27

Jamar Montgomery (NOPTY)

0%

401

Dustin Murphy (REP)

2%

1,551

Adrian Perkins (DEM)

10%

232

Antoine Pierce (DEM)

1%

68

Melinda Mary Price (OTHER)

0%

63

Aaron C. Sigler (LBT)

0%

97

Peter Wenstrup (DEM)

1%

Total: 16,313

Unofficial Turnout: 66.0%