Qualifying candidates for October elections

Below is a list of the qualifying candidates in Avoyelles upcoming October 12 election as of 11:25 a.m:

State Senator 28th Senatorial District

1 to be elected

Heather Cloud

P.O. Box 259 Turkey Creek, LA 70585

337-224-6604

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Female

Robert Johnson

P.O. Box 468 Marksville, LA 71351

318-308-6593

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

H. Bernard LeBas

P.O. Box 370 Ville Platte, LA 70586

337-363-0152

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

State Senator 32nd Senatorial District

1 to be elected

Daniel M. "Danny" Cole

P.O. Box 184 Jena, LA 71342

318-419-2216

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

Judia "Judy" Duhon

204 Moreau Rd. Olla, LA 71465

318-613-3777

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Female

"Steve" May

P.O. Box 375 Columbia, LA 71418

318-649-5058

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Glen D. Womack

P.O. Box 68 Harrisonburg, LA 71340

318-452-0481

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

State Representative 28th Representative District

1 to be elected

Daryl Deshotel

3300 Main St. Hessmer, LA 71341

318-447-2000

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Marcus Johnson

P.O. Box 44 Mansura, LA 71350

318-359-6070

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race Black

Gender Male

Donald Milligan

125 Paw Haw Ln. Mansura, LA 71350

318-314-4444

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

Ramondo Ramos

714 Hwy. 3041 Bunkie, LA 71322

318-346-7411

Date Filed 08/06/2019

Party No Party

Race Hispanic

Gender Male

Sheriff

1 to be elected

Douglas "Doug" Anderson

527 Hwy. 1183 Simmesport, LA 71369

318-264-3434

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

David L. Dauzat

4074 Hwy. 1192 Marksville, LA 71351

318-613-3514

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

John K. Johnson

P.O. Box 732 Mansura, LA 71350

318-305-9418

Date Filed 08/07/2019

Party Democrat

Race Black

Gender Male

Clerk of Court

1 to be elected

Connie F. Desselle

127 King Arthur Dr. Mansura, LA 71350

318-201-3805

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Female

Christopher "Chris" Dupuy

746 H Dauzat Rd. Marksville, LA 71351

337-654-9262

Date Filed 08/06/2019

Party No Party

Race White

Gender Male

Alissa Piazza Tassin

P.O. Box 981 Marksville, LA 71351

318-955-5516

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Female

Assessor

1 to be elected

Heath Pastor

2432 Hwy. 451 Moreauville, LA 71355

318-253-4507

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

Coroner

1 to be elected

James Bordelon Jr

211 Country Acres Rd. Bunkie, LA 71322

318-359-7754

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Police Juror District 1

1 to be elected

Elzie Bryant

P.O. Box 72 Effie, LA 71331

318-253-6430

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Police Juror District 2

1 to be elected

Kirby A. Roy III

581 Little Corner Rd. Hessmer, LA 71341

318-563-1076

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Police Juror District 3

1 to be elected

Mark Anthony Borrel

532 N. Washington St. Marksville, LA 71351

318-253-7128

Date Filed 08/07/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

Russell Marcotte

130 Gervais B. Ln. Marksville, LA 71351

318-201-7272

Date Filed 08/07/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Police Juror District 4

1 to be elected

Glenn B. McKinley

P.O. Box 472 Mansura, LA 71350

318-964-5930

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race Black

Gender Male

Police Juror District 5

1 to be elected

Charles "Sonny" Jones

126 Lemoine St. Marksville, LA 71351

318-253-0348

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race Black

Gender Male

Police Juror District 6

1 to be elected

McKinley "Pop" Keller

P.O. Box 841 Bunkie, LA 71322

337-831-7246

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race Black

Gender Male

Police Juror District 7

1 to be elected

Bobby C. Bordelon

737 Pecan Dr. Marksville, LA 71351

318-664-8950

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male

Police Juror District 8

1 to be elected

John Earles

3464 Hwy. 29 South Bunkie, LA 71322

318-240-1646

Date Filed 08/06/2019

Party Democrat

Race White

Gender Male

Police Juror District 9

1 to be elected

Jacob Coco

271 Flower St. Simmesport, LA 71369

318-305-9034

Date Filed 08/06/2019

Party Independent

Race White

Gender Male

Henry Moreau

246 JJJ Ln. Simmesport, LA 71369

318-240-4094

Date Filed 08/06/2019

Party Republican

Race White

Gender Male