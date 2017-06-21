TS Cindy nears Avoyelles
TROPICAL STORM CINDY LOCAL STATEMENT INTERMEDIATE ADVISORY NUMBER 8A
LAZ027>033-041>045-052>055-073-074-TXZ180-201-215-216-259>262-220200-
TROPICAL STORM CINDY LOCAL STATEMENT INTERMEDIATE ADVISORY NUMBER 8A
NATIONAL WEATHER SERVICE LAKE CHARLES LA AL032017
1256 PM CDT WED JUN 21 2017
THIS PRODUCT COVERS SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS
**CINDY MOVING NORTHWESTWARD TOWARD THE GULF COAST**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR ACADIA, ALLEN,
AVOYELLES, BEAUREGARD, CALCASIEU, EAST CAMERON, EVANGELINE,
HARDIN, IBERIA, JEFFERSON, JEFFERSON DAVIS, LAFAYETTE, LOWER
ST. MARTIN, NORTHERN JASPER, NORTHERN NEWTON, ORANGE, RAPIDES,
SOUTHERN JASPER, SOUTHERN NEWTON, ST. LANDRY, ST. MARY, TYLER,
UPPER ST. MARTIN, VERMILION, VERNON, AND WEST CAMERON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 150 MILES SOUTH OF CAMERON LA OR ABOUT 160 MILES
SOUTHWEST OF MORGAN CITY LA
- 27.7N 92.9W
- STORM INTENSITY 50 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 310 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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AS OF 1 PM CDT, THE STRENGTH OF TROPICAL STORM CINDY HAS REMAIN ABOUT
THE SAME OVER THE LAST SEVERAL HOURS. CINDY IS FORECAST TO APPROACH THE
SOUTHEAST TEXAS AND SOUTHWEST LOUISIANA COAST LATE TONIGHT INTO EARLY
THURSDAY.
AREAS OF RAIN WITH EMBEDDED HEAVIER RAIN BANDS WILL CONTINUE TO SPREAD
WESTWARD THROUGHOUT TODAY. THE PRIMARY RISKS WITH THESE RAINBANDS WILL
HEAVY RAINFALL AND POSSIBLE LOCALIZED FLOODING, AS WELL AS A FEW
ISOLATED TORNADOES.
WINDS GUSTING TO TROPICAL STORM FORCE ARE ALREADY OCCURRING OVER THE
SOUTH CENTRAL LOUISIANA COASTAL WATERS AND SOUTHEASTERN ACADIANA.
SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE TO TROPICAL STORM FORCE BY
THIS AFTERNOON FOR LOCATIONS SOUTH OF THE I-10 AND EAST OF CAMERON.
THESE TROPICAL STORM FORCE WINDS WILL THEN EXPAND FARTHER WEST AND
NORTH THROUGH THE EVENING AND OVERNIGHT HOURS.
THE ONSHORE FLOW EAST OF THE CENTER OF CIRCULATION COULD RESULT IN
2 TO 3 FEET WITH POSSIBLE 4 FEET OF INUNDATION LATE WEDNESDAY INTO
THURSDAY ALONG THE LOUISIANA COAST.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS SOUTHEAST TEXAS AND SOUTHERN LOUISIANA COASTAL AREAS.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND ALONG RIVERS AND BAYOUS THAT DRAIN INTO THE GULF.
- SECTIONS OF ROADS AND PARKING LOTS NEAR BODIES OF WATER MAY
BECOME OVERSPREAD WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS
DANGEROUS IN PLACES WHERE SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, AND PIERS.
A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST TEXAS AND SOUTHERN LOUISIANA. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES AND ACCESS ROUTES
IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST TEXAS AND SOUTHERN LOUISIANA.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- LOCALIZED RAINFALL FLOODING MAY PROMPT A FEW EVACUATIONS.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY RISE WITH SWIFTER CURRENTS.
SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY BECOME SWOLLEN
AND OVERFLOW IN SPOTS.
- FLOOD WATERS CAN ENTER A FEW STRUCTURES, ESPECIALLY IN USUALLY
VULNERABLE SPOTS. A FEW PLACES WHERE RAPID PONDING OF WATER
OCCURS AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SEVERAL STORM DRAINS AND RETENTION PONDS BECOME
NEAR-FULL AND BEGIN TO OVERFLOW. SOME BRIEF ROAD AND BRIDGE
CLOSURES.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHWEST LOUISIANA AND SOUTHEAST TEXAS. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO BRING TO COMPLETION ALL PREPARATIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED AND HANDY. ALSO, CELL PHONE CHARGERS
FOR AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL AFTER THE STORM. LOCATE YOUR CHARGERS
AND KEEP THEM WITH YOUR CELL PHONE.
IF YOU ARE A VISITOR AND STILL IN THE AREA, LISTEN FOR THE NAME OF
THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING WITHIN LOCAL NEWS UPDATES.
BE SURE YOU KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT
RESIDES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
CLOSELY MONITOR NOAA WEATHER RADIO OR OTHER LOCAL NEWS OUTLETS FOR
OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO
THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN LAKE CHARLES LA AROUND , OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.